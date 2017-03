Trump forsvarer Sessions mot «heksejakt»

– Jeff Sessions er en ærlig mann, skriver Trump i en uttalelse, der han beskylder Demokratene for å ha «mistet grepet om virkeligheten».

Samtidig sier presidenten at Sessions «kunne vært mer presis i sitt svar, men at det åpenbart ikke var med vilje» at justisministeren unnlot å nevne sine samtaler med Russlands ambassadør: Sessions fikk direkte spørsmål om kontakt med russiske myndigheter da Senatet holdt høring for å godkjenne ham.

– Hele denne fortellingen er et forsøk fra Demokratene på å unngå å tape ansikt etter at de tapte et valg alle trodde de skulle vinne. De spiller et høyt spill, sier presidenten.

– De tapte valget og nå har de mistet grepet om virkeligheten. Den virkelige historien her handler om alle de ulovlige lekkasjene av gradert og annet materiale. Det er en fullstendig heksejakt.

