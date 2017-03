Tillerson møtte ikke til presentasjonen av sin egen menneskerettighetsrapport

Tillerson, som har holdt en lav profil siden han ble utnevnt for en måned siden, skrev et kort forord til den årlige rapporten om situasjonen for menneskerettighetene i 199 land.

Men det var ingen pressekonferanse og ingen offentlig presentasjon av den respekterte rapporten, og utenriksdepartementet overlot til en anonym byråkrat å svare på journalistenes spørsmål.

– Hver eneste utenriksminister siden Warren Christopher har personlig presentert menneskerettighetsrapporten, sier Tom Malinowski, som var statssekretær for menneskerettigheter i Obama-administrasjonen. Han la til at dette ikke er bra for USA.

Human Rights Watch ser Tillersons fravær i sammenheng med det de frykter er Trump-administrasjonens nedprioritering av menneskerettighetene.

