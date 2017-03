Russland: – Heksejakt i USA

Utenriksminister Sergej Lavrov minner om at møter med folkevalgte politikere er en vanlig arbeidsoppgave for ambassadører.

– Presset mot Sessions minner sterkt om en heksejakt fra McCarthy-tiden. Vi trodde dette for lengst var et tilbakelagt stadium i USA, som jo er et sivilisert land, sier Lavrov.

Senatoren Joseph McCarthy ble på 1950-tallet beryktet for sin jakt på antatte kommunistiske forrædere i USA.

Sessions er kommet under sterkt press etter avsløringen av at han møtte Russlands ambassadør i Washington to ganger i fjor. Grunnen er at han under en høring i Senatet før han ble innsatt hevdet at han ikke "kommuniserte med russerne" under valgkampen.

Bakteppet for saken er Russlands antatte forsøk på å hjelpe Donald Trump i valgkampen. Nye opplysninger om kontakt mellom Trumps medarbeidere og russiske tjenestemenn får nå stor oppmerksomhet – selv om det ikke er påvist noe samarbeid.

Da Lavrov kommenterte saken, brukte han det samme uttrykket som Trump brukte dagen før. Også presidenten mener Sessions er utsatt for en heksejakt.

Trumps svigersønn Jared Kushner og Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn møtte den russiske ambassadøren i desember, ifølge Det hvite hus. Flynn trakk seg i februar etter å ha forklart seg uriktig om telefonsamtaler han hadde hatt med ambassadør Sergej Kisljak.

