Mann pågrepet for trusler mot jødiske sentre i USA

Myndighetene i New York sier at mannen som er pågrepet, ringte inn truslene for å trakassere en venninne. Han blir framstilt for varetektsfengsling i St. Louis fredag.

Samtidig meldes det at en rekke gravstøtter er veltet på en jødisk gravlund i Rochester i delstaten New York.

Det er tredje gang på få dager at jødiske gravlunder er utsatt for hærverk i det som framstår som en bølge av antisemittisme etter valget av Donald Trump som president.

Politiet i Rochester har ennå ikke bestemt seg for om veltingen av gravstøttene skal behandles som hærverk eller en hat-forbrytelse.

Tidligere er gravstøtter veltet og ødelagt på jødiske gravlunder i St. Louis og Philadelphia. I tillegg er det registrert hundrevis av bombetrusler mot jødiske forsamlingslokaler og barnehager.

