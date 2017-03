Malaysia fordømmer bruk av nervegift

– Utenriksdepartementet fordømmer kraftig bruken av slike kjemiske våpen, uansett hvem, hvor og under hvilke omstendigheter. Brukt på et offentlig sted, kunne dette vært til fare for publikum, heter det i en uttalelse som ble offentliggjort fredag. Departementet understreker at Malaysia verken «produserer, lagrer, importerer, eksporterer eller bruker noen giftige kjemikalier, inkludert VX».

– Malaysia har samarbeidet fullt ut med Organisasjonen for å forby kjemiske våpen (OPCW) og har oppfylt alle sine forpliktelser.

Onsdag ble to kvinner fra Indonesia og Vietnam siktet for drapet. De skal ha gnidd inn ansiktet hans med den potente nervegiften VX. Kim døde et kvarters tid etter angrepet. En nordkoreanske mann ble fredag løslatt med begrunnelsen at det ikke finnes tilstrekkelige beviser som knytter ham til drapet. Mannen blir utvist fra Malaysia.

Anstrengt forhold

En nordkoreansk diplomat avviste torsdag at Kim ble forgiftet. Nord-Korea har ikke akseptert noen av obduksjonsresultatene fra Malaysia. Diplomaten krever at prøver av det giftige materialet overleveres til OPCW for nærmere undersøkelser.

Drapet på Kim Jong-nam har gjort at forholdet mellom det lukkede landet og Malaysia er svært anstrengt. Malaysia har opphevet visumfriheten for de nordkoreanerne som i det hele tatt har mulighet til å forlate hjemlandet.

Arvelig diktatur

Kim var fram til rundt 2001 ansett som den trolige arvtakeren til diktator Kom Jong-il, som i sin tur arvet sin posisjon fra Kim Il-sung. Flere handlinger som ble sett som avvikende av regimet i Nord-Korea – blant annet et mislykket forsøk på reise til Japan på falskt pass for å besøke Disneyland – skal ha ført til at han falt i unåde hos faren. I stedet ble det lillebroren som viderefører Kim-regimet.

Mange mistenker at regimet i Nord-Korea står bak drapet på flyplassen i Kuala Lumpur.

Familien har styrt Nord-Korea med jernhånd siden folkerepublikken ble grunnlagt i 1948.

(©NTB)