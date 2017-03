Libyske oljeterminaler erobret av islamistisk milits

De væpnede styrkene øst i Libya, som står under hærsjefen Khalifa Hifters kommando, måtte trekke seg tilbake da oljeterminalene al-Sidra og Ras Lanuf ble angrepet fredag. Hifters hær er alliert med den internasjonalt anerkjente nasjonalforsamlingen med base øst i Libya.

En talsmann for den såkalte 101-brigaden, Faisal al-Zwei, sier til AP at om lag 1.000 militsmedlemmer i 200 kjøretøy deltok i kampene. Hæravdelingene ble tvunget til retrett.

Militsgruppene er kjent som Benghazis forsvarsbrigader og består av islamistiske militante og tidligere opprørere som nylig ble slått tilbake av Hifters styrker i Benghazi, Libyas nest største by.

Hifters styrker svarte med luftangrep, men greide likevel ikke å beholde kontrollen over oljeterminalene.

Det er frykt for at terminalene kan få store skader hvis kampene vedvarer. Det har vært kaotiske tilstander i Libya siden borgerkrigen i 2011, som endte med at landets diktator Muammar Gaddafi ble drept.

