Kapret bil – taklet ikke manuelt gir

En 17-åring og en 18-åring måtte svare i retten for en tiltale som for den eldste av dem omfattet tre bilkapringer, skriver Cleveland.com.

Sammen skal de ha forsøkt å stjele bilen til en 23 år gammel mann i den amerikanske byen Cleveland for et par uker siden. 17-åringen satte seg bak rattet, men kom ikke av flekken fordi han ikke klarte å håndtere bilen, som hadde manuelt gir. Ifølge politiet truet de bileieren med pistol, og han gjorde sitt beste for å forklare dem hvordan de skulle kjøre bilen.

Til slutt ble de to bilkaprerne så frustrerte at de løp fra stedet med offerets mobil. Dermed kunne politiet bruke mobilsignalene til å spore dem opp.

