Kamper mellom rivaliserende kurdiske styrker i Irak

Kampene brøt ut etter at Peshmerga-styrkene, som fungerer som kurdernes forsvar i Nord-Irak, ble utplassert i et område som tilhengere av PKK-geriljaen har kontroll over, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Kampene foregår i Sinjar-området nær grensen til Syria.

Ifølge en kurdisk sikkerhetskilde er det sårede og drepte på begge sider.

Peshmerga-styrkene består av kurdere fra Syria, og opererer under beskyttelse fra Det kurdiske demokratiske partiet i de selvstyrte kurdiske områdene i Nord-Irak.

PKK er en kurdisk gerilja som kriger mot den tyrkiske regjeringshæren sørøst i Tyrkia. Den har nære bånd til den kurdisk-syriske YPG-militsen, som kontrollerer deler av Nord-Syria.

