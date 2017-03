Franske republikanere flykter fra Fillon

En av den tidligere statsministerens medarbeidere sa fredag at Juppé er villig til å bli høyresidens presidentkandidat i Frankrike hvis François Fillon trekker seg frivillig.

Juppé forsøkte i høst å bli presidentkandidat for partiet Republikanerne, men ble slått av Fillon.

Forlater Fillon

Mer enn 80 politikere sier nå at de ikke lenger kan støtte Fillon etter at han formelt er siktet for misbruk av offentlige midler, ifølge avisa Le Parisien. Blant dem skal være Fillons kampanjekasserer Gilles Boyer og seniorrådgiver i utenriksspørsmål Bruno Le Maire.

Også Fillons talsmann Thierry Solère trakk seg fra kampanjen fredag. Solère skriver på Twitter at han har bestemt seg for å gi seg som Fillons talsmann – uten å oppgi noen grunn.

51 dager før den første runden i presidentvalget går av stabelen, stiger spenningen ytterligere noen hakk. Trass i at Fillon har uttalt at han ikke vil trekke seg, men kjempe til siste slutt, ser valgkampen hans ut til å klappe sammen.

Kan trekke seg søndag

Allerede søndag kan det bli klart at han kaster inn håndkleet, dersom et planlagt valgkamparragement i Paris ikke blir den oppvisningen i politisk kraft som Fillon håper på, sier en nær medarbeider til nettstedet Politico.

– Han kan kjempe mot dommere, men han kan ikke kjempe mot sitt eget parti stort lenger, sier rådgiveren, som ikke ønsker å bli navngitt.

Fillon ble nylig siktet for misbruk av offentlige midler som følge av at ektefellen Penelope har fått utbetalt statlig lønn i årevis som hans assistent, uten at paret har kunnet dokumentere hva hun faktisk har gjort.

Juppé i startgropen

Samtidig har Juppè ifølge Le Parisien uttalt til flere venner at han er klar til å ta Fillons plass om det blir nødvendig, og på visse betingelser: Fillon må trekke seg frivillig, og både høyresiden og sentrum må stille seg samlet bak Juppés kandidatur.

– Jeg tror ikke vi har ett minutt å miste på å vise vår reaksjon på det som har skjedd. Jeg tror Alain Juppé er et alternativ, sier et republikansk medlem i parlamentet, Geroges Fenech, til fransk fjernsyn.

71 år gamle Juppè, som i dag er borgermester i Bordeaux, har tidligere sagt at han ikke ønsker å erstatte Fillon.

Juppè var Frankrikes statsminister fra 1995 til 1997 og har også hatt flere ministerposter i ulike konservative regjeringer.

