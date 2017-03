Erdogan kaller pågrepet journalist tysk agent

– De må stilles for retten for å støtte terrorisme, sa Erdogan i Istanbul fredag da han anklaget tyske myndigheter for å tillate kurdere å holde møter, mens de avlyser møter der tyrkiske ministre skulle tale.

Han kalte også den tysk-tyrkiske Yucel for å være tysk agent og representant for den kurdiske opprørsbevegelsen PKK.

– Som representant for PKK, og som tysk agent, skjulte denne personen seg i en måned i det tyske konsulatet, sa han.

Yucel er varetektsfengslet i fem måneder, anklaget for å ha spredt propaganda for PKK og for bevegelsen til predikanten Fethullah Gülen, som Erdogan tror sto bak forrige sommers kuppforsøk.

Forholdet mellom Tyskland og Tyrkia er sterkt forverret, dels på grunn av kritikk av massearrestasjonene etter kuppforsøket, og denne uka på grunn av fengslingen av Yucel.

