Bombetrussel etter avlyst folkemøte i Tyskland

Tyrkia raser over at Tyskland avlyste et folkemøte for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans tilhengere i byen Gaggenau fredag. På møtet ville tyrkere i Tyskland bli oppfordret til å stemme ja til utvidet makt til Erdogan i valget neste måned.

Arrangørene, som er Erdogan-tilhengere, hadde invitert den tyrkiske justisministeren Bekir Bozdag til å delta på møtet.

– Det er uakseptabelt av tyske myndigheter, som stadig lekser opp for oss om menneskerettigheter, demokrati og rettferdighet innenfor loven og ytringsfrihet, ikke tillater et organisert møte, sier Bozdag.

