Bolivias visepresident: Morales' sykdom under kontroll

Han kommer til å bli værende på Cuba i fem dager for å hvile seg.

Etter at Morales ble undersøkt på Cuba torsdag, opplyste Bolivias visepresident Alvaro Garcia at 57-åringen har et problem med stemmebåndene, samt bihulebetennelse og sterke smerter i magen. Magesmertene skal ha ført til at han ikke fikk sove.

Ifølge Garcia er sykdommen nå "under kontroll".

Beslutningen om at Morales skulle sendes til Cuba, ble tatt etter at han nesten ikke greide å snakke under et regjeringsmøte onsdag.

Den 57 år gamle venstreorienterte presidenten ble syk i januar, og tilstanden har etter hvert forverret seg. Denne uken måtte Morales avlyse flere gjøremål.

Morales har vært president siden 2006, og han er nå den lengstsittende bolivianske lederen siden uavhengigheten i 1825. I desember kunngjorde presidenten at han stiller til gjenvalg i 2019 selv om grunnloven forbyr ham å sitte i enda en periode.

