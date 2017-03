Amerikanske senatorer vil møte brite som skrev Trump-rapport

Steele arbeidet tidligere for den britiske etterretningstjenesten MI6, og det er han som i fjor skrev en rapport om Donald Trumps forhold til Russland, en rapport som skal ha blitt laget på bestilling fra Trumps politiske motstandere.

Rapporten, som blant annet inneholdt påstander om Trumps sexliv, sirkulerte en tid i Washington uten at den ble omtalt av mediene. Men etter at Trump var valgt til president og FBI orienterte ham om rapporten, ble den også omtalt i pressen.

Da gikk Steele under jorden.

Ifølge den britiske avisa The Independent har amerikanske senatorer de siste to ukene kontaktet Steele via noen av hans venner, for å få ham til å møte til en høring i Senatets etterretningskomité. Blant senatorene er det både demokrater og enkelte republikanere som er villige til å la utspørringen av Steele foregå på et diskret sted i Storbritannia eller et annet nøytralt sted.

Ifølge Steeles venner er han ikke klar til å reise til USA på nåværende tidspunkt. Men han kan være villig til å snakke om rapporten hvis visse betingelser blir oppfylt.

Steele er ifølge The Independent høyt respektert for sitt arbeid både av britisk og amerikansk etterretning. Trump har på sin side kalt ham en "mislykket spion", og han har hevdet at etterretningsrapporten er fabrikkert.

Rapporten skapte bekymring for at russiske myndigheter satt på opplysninger om Trump som kunne brukes til å presse ham.

