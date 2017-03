Amerikansk misjonær siktet for overgrep mot barn

Mannen var godt kjent blant andre misjonærer i landet for sin innsats for å hjelpe etter jordskjelvet i 2010.

I 2011 ble han fengslet i fem måneder i Haiti på grunn av uoverensstemmelser med medlemmer i den amerikanske misjonsorganisasjonen han jobbet for. Uenigheten dreide seg om verdier som tilhørte barnehjemmet.

Etter en to år lang etterforskning har den føderale påtalemyndigheten i Miami siktet misjonæren for ved fire anledninger å ha reist fra Florida til Haiti for å skaffe seg seksuell omgang med barn. Hvert av tiltalepunktene har en strafferamme på inntil 30 års fengsel. Ifølge rettsdokumentene har mannen seksuelt misbrukt mindreårige jenter på et barnehjem i Haiti i årene 2008 til 2012.

Mannen ble pågrepet i hjemstaten Arkansas, der han og kona er rådgivere ved et atferdssenter for barn. Hans offentlig oppnevnte forsvarer har ikke svart på henvendelser om en kommentar.

