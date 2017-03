– Juppé villig til å bli presidentkandidat hvis Fillon trekker seg

Juppé forsøkte i høst å bli presidentkandidat for partiet Republikanerne, han men ble slått av Fillon.

Nå sier en av Juppés valgkampmedarbeidere at han er villig til å erstatte Fillon under visse betingelser: Fillon må trekke seg frivillig, og både høyresiden og sentrum må stille seg samlet bak Juppés kandidatur.

Uttalelsen er gitt til nyhetsbyrået AFP, og kilden er ikke navngitt.

Fillon ble nylig siktet for misbruk av offentlige midler som følge av at ektefellen Penelope har fått utbetalt statlig lønn i årevis som hans assistent, uten at paret har kunnet dokumentere hva hun faktisk har gjort.

Tidligere i uken holdt Fillon en pressekonferanse der han kunngjorde at han ikke har tenkt å trekke seg. Det fikk flere av støttespillerne hans til å reagere, og enkelte av dem har nå trukket støtten.

Juppé var Frankrikes statsminister fra 1995 til 1997 og har også hatt flere ministerposter i ulike konservative regjeringer.

