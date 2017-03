Yahoo: 32 millioner kontoer hacket

Datainnbruddene har skjedd i løpet av de to siste årene, og inntrengerne har brukt falske såkalte cookies for å komme seg inn på kontoene, melder Reuters. Cookies – også kjent som informasjonskapsler – er små datakoder som brukes til å lagre brukerinformasjon og spore brukernes atferd på nettet.

– Basert på vår etterforskning, tror vi at uautoriserte tredjeparter har fått tilgang til selskapets egen datakode for å lære å forfalske enkelte cookies, opplyser Yahoo. Selskapet sier noen av de siste sikkerhetsbruddene kan kobles til «den samme statsstøttede aktøren som antas å være ansvarlig for brudd i 2014». Den gangen ble minst 500 millioner brukere berørt.

I desember opplyste Yahoo at over 1 milliard kontoer ble rammet av historiens største sikkerhetsbrudd i august 2013.

Yahoo eier blant annet blogg- og fototjenestene Tumblr og Flickr.

Resultatene fra granskingen som er gjennomført, innebærer også at avtroppende Yahoo-sjef Marissa Meyer ikke får utbetalt noen bonus for fjoråret, og hun får heller ikke utdelt aksjer eller opsjoner i år.

