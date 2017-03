Trump erklærer full tillit til Sessions

Presidenten sier også at han "ikke synes" at justisministeren trenger å erklære seg inhabil i granskingen av Russlands antatte forsøk på å påvirke presidentvalget i USA.

Justisministeren er i hardt vær etter at han ikke opplyste Senatet om at han hadde møtt Russlands ambassadør under valgkampen.

Sessions møtte Russlands ambassadør i Washington to ganger i løpet av 2016. Under en høring i Senatet før han ble innsatt som justisminister, sa Sessions at han ikke "kommuniserte med russerne" under valgkampen.

– Jeg møtte aldri russiske tjenestemenn for å diskutere valgkampspørsmål, sier Sessions selv.

