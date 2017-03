To ansatte i revisjonsfirma får ikke lenger jobbe med Oscar

En talskvinne for Academy of Motion Arts and Sciences sier at de to er uegnet til å delta i framtidige Oscar-utdelinger.

En av de to overrakte feil konvolutt da vinneren i kategorien beste film skulle kåres, noe som skapte stor forvirring under prisutdelingen.

PwC har sørget for lappene med prisvinnerne på i 83 år. Men denne gangen gikk det galt.

Prisutdeleren Warren Beatty hadde fått utdelt konvolutten med prisvinneren i kategorien "beste kvinnelige skuespiller", som ble Emma Stone fra filmen "La La Land". Dermed utropte han "La La Land" til vinner, i stedet for "Moonlight", som var den egentlige vinneren.

(©NTB)