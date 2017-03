Syriske regjeringsstyrker kjemper mot IS i Palmyra

Russland har støttet de syriske regjeringsstyrkene med luftangrep og bakkestyrker i flere uker mens de har rykket fram gjennom ørkenen mot Palmyra.

De russiskstøttende styrkene tok seg inn i de vestlige delene av byen onsdag kveld. Torsdag morgen hadde IS-krigerne trukket seg tilbake til boligområder øst i byen, melder gruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Landminer i bykjernen

– Det er ingen IS-krigere igjen i byen, men den er blitt minelagt. Det er fortsatt en del selvmordsbombere igjen i de østlige bydelene, sier leder for gruppa Rami Abdulrahman.

– Regjeringsstyrkene har ennå ikke kommet seg inn i bykjernen eller de østlige bydelene.

– Hæren har tatt seg inn i Palmyra fra sør og sørvest etter å ha tatt kontroll over alle slettene og høydene rundt byen, skriver den syriske avisen Al-Watan, som har tette bånd til regimet.

Russiske luftangrep mot IS-mål pågikk i og utenfor Palmyra torsdag.

Store ødeleggelser i byen

Første gang IS erobret Palmyra, i mai 2015, begynte ekstremistgruppa systematisk å ødelegge byens monumenter og templer og plyndret dens mange arkeologiske skatter. Byen er nå blitt et symbol på IS destruktive framferd.

Ekstremistene mistet kontrollen over byen i mars 2016, men gjenerobret den i desember i fjor.

Satellittbilder av byen viser at det er gjort ytterligere ødeleggelser siden regjeringsstyrkene mistet kontrollen.

Terror tema i Genève

Tidligere denne uken ba Russland om at terror skal settes opp på agendaen for de nye fredssamtalene i Genève. Det forslaget har møtt sterk kritikk fra opposisjonsgruppene som skal delta i samtalene.

– Vi kommer ikke til å diskutere det og hvis Mistura legger det fram, kommer vi ikke til å forholde oss til det eller diskutere det, sier Yehya Kodmani i den syriske opposisjonens paraplyorganisasjon High Negotiations Committee med henvisning til FNs spesialutsending Staffan de Mistura.

Fram til nå har forhandlingene vært inndelt i temaene "styresett", "grunnloven" og "valg". Kritikere mener det syriske regimet vil legge til "terrorisme" for å ta oppmerksomheten bort fra politiske spørsmål.

