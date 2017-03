Sørkoreanere sender luftballong med løpesedler til Nord-Korea

Det er uklart hvor mange nordkoreanere som kjenner skjebnen til Kim Jong-nam, som ble drept med nervegassen VX på flyplassen i Kuala Lumpur.

To unge kvinner er siktet for drap etter angivelig å ha blitt rekruttert av det nordkoreanske regimet.

Nord-Korea har avvist all innblanding i drapet, samtidig som regimet kun omtaler Kim Jong-nam med et pseudonym og uten å nevne slektskapet til lederen Kim Jong-un.

Løpesedlene inneholder opplysninger om drapet og bilder, blant annet ett som viser Kim Jong-nam mens han sitter sammensunket i en stol på en klinikk på flyplassen. Bildet ble tatt etter at han ble sprøytet i ansiktet med et stoff som senere har vist seg å inneholde nervegass.

På løpesedlene står det også at Nord-Koreas leder er "en djevel som drepte sin egen bror". De inneholder også påstander fra sørkoreansk etterretningstjeneste om at Kim Jong-un har henrettet mange av sine egne tjenestemenn, og at han ville bli kvitt halvbroren, en potensiell rival, for å styrke sitt eget grep om makten.

Ifølge aktivisten Park Sang-Hak, som er avhopper fra Nord-Korea, skal luftballongen sendes av gårde i midten av mars.

(©NTB)