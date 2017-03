Russland: Artikkel om falske nyheter er falsk nyhet

På sine nettsted har det russiske utenriksdepartementet åpnet sider der de fordømmer nyhetssaker fra vestlige medier som inneholder anklager mot russiske myndigheter.

– Russland synes å kalle enhver artikkel det ikke liker for falsk, skriver New York Times, et utsagn russisk UD har markert med et stort rødt stempel med ordet "usant".

– Artikkelen forvrenger med hensikt Russlands posisjon, skriver utenriksdepartementet. Ifølge dem selv legger de fram bevis på "tabloidiseringen av pressen" i en tid der "journalistisk profesjonalisme og standarder stuper".

(©NTB)