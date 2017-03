Republikanere krever at Sessions holder seg unna Russland-gransking

Kevin McCarthy, republikanernes leder i Representantenes hus, sa i et intervju med TV-stasjonen MSNBC torsdag at Sessions bør erklære seg inhabil.

Kravet fikk raskt støtte fra Jason Chaffetz, som leder en av komiteene i Representantenes hus. Han skrev på Twitter at Sessions bør erklære seg inhabil, ifølge avisa Washington Post.

Bakgrunnen for saken er opplysningene om at Sessions møtte Russlands ambassadør i Washington to ganger i løpet av 2016. Under en høring i Senatet før han ble innsatt som justisminister, sa Sessions at han ikke "kommuniserte med russerne" under valgkampen.

En talsperson for justisdepartementet har uttalt at Sessions under høringen kommenterte hva han hadde gjort i forbindelse med valgkampen – ikke hvilke møter han hadde hatt i egenskap av å være senator.

