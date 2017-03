Over 20 amerikanske luftangrep mot al-Qaida i Jemen

Torsdagens luftangrep rammet al-Qaida-stillinger, våpen og utstyr, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon. Målet med angrepene var å svekke al-Qaidas mulighet til å koordinere angrep mot mål utenfor Jemen, samt sørge for at landet ikke er et "fristed for terrorplanlegging", sier Pentagon-talsmann Jeff Davis.

Jemenittiske sikkerhetskilder opplyser til AP at både amerikanske kampfly og droner ble brukt. Ifølge nyhetsbyråets kilder ble minst sju al-Qaida-medlemmer drept i angrepene, som rammet mål i områder der provinsene Bayda, Shabwa og Abyan grenser til hverandre.

AFP siterer samtidig lokale sikkerhetskilder på at minst tolv al-Qaida-medlemmer er drept, samt en lokal stammeleder og en myndighetsperson.

Angrepene rammet rett før soloppgang torsdag, ifølge lokale stammeledere. Eksplosjonene lyste opp himmelen, rystet hus og vekket innbyggere i området, forteller de videre.

Torsdagens angrep kommer om lag én måned etter at amerikanske spesialstyrker gjennomførte en aksjon mot al-Qaida i Shaqra i Abyan-provinsen. Så mange som 16 sivile ble drept i angrepet. Også en amerikansk soldat ble drept i aksjonen.

