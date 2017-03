Omstridt oljeledning kan gi North Dakota milliarder

Beregningen er gjort av nyhetsbyrået Associated Press og viser den potensielle avkastningen for delstaten der embetsverket har støttet opp om oljeledningen til tross for store protester fra urbefolkningen og andre. Motstanderne frykter at oljeledningen kan skade drikkevannet og forstyrre steder som er hellige for urbefolkningen i området.

Inntektene bare det første året ledningen er i drift vil være langt høyere enn de 33 millioner dollarene som er brukt på politi og vakthold i forbindelse med det siste årets omfattende og tidvis voldsomme demonstrasjoner. Analysen viser at det er snakk om 110 millioner dollar i årlige skatteinntekter. Det tilsvarer rundt 925 millioner kroner med dagens kurs.

– At delstaten kommer til å tjene så mye overrasker meg ikke. Det er derfor North Dakota har brukt så mye ressurser på dette, sier urfolksaktivist og oljeledningsmotstander Payu Harris.

Oljeledningen vil koste 3,8 milliarder dollar å bygge og skal føre olje over 1.800 kilometer til en oljeterminal i delstaten Illinois. Allerede til uken kan oljen begynne å strømme gjennom Dakota Access. Det er gode nyheter for oljeprodusenter som vil ha kortest mulig vei til markedet og altså for statskassen i North Dakota.

– Hver ekstra dollar er bra for delstaten, sier skattesjef Ryan Rauschenberger. North Dakota er den nest største oljeprodusenten i USA etter Texas, men den lange transporten gjør at olje herfra er dyrere og dermed gir mindre overskudd. Delstaten har derfor lav skatt for å sørge for at råoljen herfra kan konkurrere i markedet. I dag transporteres mye av oljen på tog eller lastebil. Med den nye oljeledningen kan kostnadene bli opptil 3 dollar lavere per fat. For hver dollar spart, kan delstaten få drøyt 33 millioner dollar mer i skatteinntekter.

(©NTB)