Norge snart halvveis i flyktningkvoten 

Ved utgangen av februar hadde Norge tatt imot 664 asylsøkere gjennom den såkalte relokaliseringsordningen – 249 fra Hellas og 415 fra Italia. Det viser en fersk oversikt fra EU-kommisjonen.

Norge ligger dermed godt an til å fylle sin kvote. Utlendingsdirektoratet har anslått at målet kan nås i løpet av første halvår.

EU som helhet ligger langt dårligere an i innsatsen, som er ment å avlaste Hellas og Italia, de to viktigste ankomstlandene for innvandrere som tar seg over til Europa.

I februar ble det satt ny rekord med relokalisering av 1.940 asylsøkere. Men det er langt fra nok til å nå målet, som er at 98.255 asylsøkere skal sendes videre fra Hellas og Italia innen september i år.

– Medlemslandene har ingen unnskyldning, sier EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos.

– Det er fullt mulig å relokalisere alle innen september. Det er utelukkende avhengig av politisk vilje og utholdenhet hos medlemslandene, sier han.

Så langt har andre europeiske land kun tatt imot 13.546 asylsøkere.

Tre land – Polen, Ungarn og Østerrike – har ennå ikke tatt imot én eneste asylsøker. Danmark og Storbritannia har valgt å stå helt utenfor ordningen.

(©NTB)