Nord-Korea hevder Kim døde av hjerteinfarkt

– Han tok medisiner for hjertet, diabetes og høyt blodtrykk, sier Nord-Koreas tidligere viseambassadør til FN, Ri Tong-il.

Obduksjonsresultatet konkluderte med at broren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un døde etter å ha blitt angrepet med nervegiften VX.

Ri brukte navnet Kim Chol overfor pressen da han omtalte den døde. Det er navnet som står på passet han bar da han ble drept. Malaysiske myndigheter bekrefter imidlertid at mannen var Kim Jong-nam.

Kim ble drept i et angivelig attentat på flyplassen i Kuala Lumpur 14. februar. To kvinner er siktet for drap for å ha smurt giften VX på ham.

(©NTB)