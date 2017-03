Jevn støtte til EU blant Unionens innbyggere

Målingen, som ble offentliggjort av EUs utsending til Berlin torsdag, viser at 35 prosent av EUs innbyggere ser positivt på Unionen. Det er 1 prosentpoeng mer enn i mai i fjor. Særlig EUs yngre innbyggere har et positivt syn på samarbeidet: 42 prosent av dem under 25 år sier at de har et positivt syn på EU.

Andelen som oppgir at de har et negativt syn på EU, er 25 prosent – 2 prosentpoeng mindre enn i mai i fjor. Så mange som 38 prosent av de spurte ville ikke si sin mening.

Særlig i Tyskland er det flere enn før som ser positivt på EU. Andelen har steget til 37 prosent – 8 prosentpoeng mer enn i mai i fjor. Samtidig oppga 28 prosent av tyskerne at de har et negativt syn på Unionen – 8 prosentpoeng lavere enn i mai 2016.

Synet på EUs felles sikkerhet- og forsvarspolitikk fikk sterk støtte blant EUs innbyggere. Hele 75 prosent av alle de spurte stilte seg positive til samarbeidet.

(©NTB)