Fransk favoritt lanserte politisk plattform

Bare 52 dager før første valgrunde kunngjorde Macron hva han ønsker å gjennomføre hvis han vinner valget 7. mai. Blant annet vil han krympe nasjonalforsamlingen med en tredel, innføre tidsbegrensninger på hvor lenge de folkevalgte kan sitte og forby politikere å ansette familiemedlemmer som assistenter. Slik vil han fjerne risikoen for "interessekonflikter".

Macron, som stiller som uavhengig kandidat, har ifølge meningsmålinger størst sjanse til å bli landets nye president. Men til nå har 39-åringen først og fremst sanket stemmer på alt han ikke er.

Han tilhører verken høyre- eller venstresiden, har ikke et etablert parti i ryggen, og han er den eneste av de tre fremste kandidatene som ikke er anklaget for økonomisk svindel.

Ingen bagasje

Macron tilhørte tidligere Sosialistpartiet og var næringsminister under statsminister Manuel Valls. Men i august hoppet han av og dannet bevegelsen En Marche! (Fremad!).

Han blir gjerne omtalt som en sentrumskandidat, mens andre mener han ligger nærmere den liberale høyresiden. Selv presenterer han seg som et nytt ansikt, en som ikke har noen politisk bagasje å drasse på.

Macron er fra før av kjent for å være en iherdig EU-tilhenger som vil hegne om liberale verdier og økonomisk frihandel. Torsdag tok han igjen til orde for tettere EU-samarbeid og en styrket eurosone.

Budskapet er det omvendte av Le Pens ønske om å holde en folkeavstemning om fransk EU-medlemskap og mer nasjonal proteksjonisme.

Presset Fillon

Mens Macron er i medvind, fortsetter presset mot Fillon, som onsdag kunngjorde at han ikke vil trekke seg til tross for at han er siktet for misbruk av offentlige midler. Den konservative kandidaten anklages for å ha ansatt sin kone som assistent på statens regning uten at paret har kunnet dokumentere nøyaktig hva hun har gjort.

Fillons avgjørelsen har skapt splittelse på høyresiden og ikke minst i Fillons eget parti Republikanerne. I den venstreorienterte avisen Liberation blir Fillon anklaget for å undergrave rettsstaten, mens han selv hevder å ha blitt utsatt for en "politisk likvidering".

Før Fillon ble anklaget for å ha gitt fiktive jobber til sin kone og sine barn, viste meningsmålingene har han kom til å slå høyrenasjonalisten Marine Le Pen med god margin. Nå er det imidlertid stadig flere velgere, både på venstre- og høyresiden som setter sin lit til Macron.

Skaper håp

Macron ser ut til å gi velgerne noe de andre kandidatene sliter med: Håp. Håp om at han kan skape nye arbeidsplasser, få bukt med den høye arbeidsledigheten og bygge bruer mellom ulike etniske og religiøse grupper.

Men det er også de som er kritiske. Og nylig begynte ryktene å svirre om at han er homofil og utro mot sin 24 år eldre kone Brigitte Trogneux. Aldersforskjellen har gjort flere skeptiske til ekteskapet, men i en ny bok avviser hun at de to traff hverandre da hun var læreren hans på videregående, ifølge linternaute.com.

Macrons valgkampapparat hevder at Macron er blitt utsatt for hacking, mens hovedpersonen selv ler av ryktene. Den tidligere finansmannen har også ristet av seg spørsmål om hvem som finansierer valgkampen hans, ved å be alle bidragsytere stå fram med navn.

