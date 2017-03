Færrest ledighetstrygdsøknader i USA på 44 år

Den siste uken i februar ble det sendt inn 223.000 søknader om førstegangs ledighetstrygd. Det en en nedgang på 19.000 søknader fra 242.000 uken før. Tallene er sesongjusterte.

Snittet for de siste fire ukene har også falt med 6.250 til 234.250 nye søknader.

Antall søknader kan svinge kraftig fra uke til uke, men brukes som et mål på tilstanden i arbeidsmarkedet. Det lave antallet søknader om ledighetstrygd kan være et tegn på at arbeidsgivere er trygge nok på økonomien til å holde på arbeidstakerne sine.

Arbeidsledighetsraten i USA er 4,8 prosent. 2,07 millioner amerikanere mottar arbeidsledighetstrygd. Det siste året har antallet som mottar arbeidsledighetstrygd sunket med 7 prosent.

(©NTB)