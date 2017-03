Carson skal godkjennes som minister i Trump-administrasjonen

Carson har ingen erfaring med boligpolitikk og har heller ikke vært folkevalgt, men fikk likevel full støtte av Senatets komité i januar. 65-åringen skal lede et departement med 8.000 ansatte og et budsjett på nesten 400 milliarder kroner. Departementet for boliger og byutvikling (HUD) tilbyr blant annet sosialboliger.

Torsdag skal Senatet i plenum stemme over om de godkjenner ham som minister.

– Ben og jeg kommer til å jobbe tett sammen. HUD betyr mye mer enn bare boliger. Hvis det gjøres riktig, betyr det så mye som det bare kan og Ben kommer til å finne den rette veien og den rette veien for HUD, sier president Donald Trump.

Carson var den eneste svarte kandidaten for et stort parti i fjorårets valgkamp. 5. mars trakk han seg fra kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat, og få dager senere stilte han seg bak Trumps kandidatur.

Carson sa under valgkampen at han ikke ønsket å bli minister.

