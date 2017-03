Carson godkjent som Trumps boligminister

Carson ble godkjent av Senatet torsdag ettermiddag norsk tid. Han har ingen erfaring med boligpolitikk, og 65-åringen har heller ikke vært folkevalgt. Nå skal han lede Departementet for boliger og byutvikling (HUD) med 8.000 ansatte og et budsjett på nesten 400 milliarder kroner. Departementet har blant annet ansvar for sosialboliger.

Carson var den eneste svarte kandidaten for et stort parti i fjorårets valgkamp. Han trakk seg fra kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat 5. mars, og få dager senere stilte han seg bak Donald Trumps kandidatur.

Carson sa under valgkampen at han ikke ønsket å bli minister.

