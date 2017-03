Bolivias president til Cuba for akutt behandling

Beslutningen ble tatt etter at Morales nesten ikke greide å snakke under et regjeringsmøte onsdag, opplyser ministeren Rene Martinez.

Samme dag ble han fløyet til Cuba.

Den 57 år gamle venstreorienterte presidenten ble syk i januar, og tilstanden har forverret seg. Morales har denne uken måttet avlyse flere gjøremål.

I desember kunngjorde presidenten at han stiller til gjenvalg i 2019 selv om grunnloven forbyr ham å sitte i enda en periode.

Morales har vært president siden 2006, og han er nå den lengstsittende bolivianske lederen siden uavhengigheten i 1825.

