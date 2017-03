USA mener FN-organ er besatt av Israel

USAs representant, Erin Barclay, sa onsdag at amerikanerne er mer opptatt av menneskerettigheter enn noensinne. Men hun uttrykte også et ønske om reformer og sa at USA vurderer sitt framtidige engasjement i rådet.

FNs menneskerettighetsråd har en rekke ganger kritisert Israel, noe som har irritert amerikanske myndigheter. Både republikanere og demokrater er skeptiske til måten det fungerer på.

Da rådet ble dannet i 2006, unnlot USA å søke om en av rådets 47 plasser ettersom flere autoritære stater er medlemmer.

USA sluttet seg imidlertid til rådet i 2009 etter at Barack Obama ble president.

(©NTB)