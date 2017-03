Trump holdt sin mest samlende tale hittil

Presidenten fremsto rundere i kantene enn tidligere da han tirsdag holdt sin første tale til en samlet Kongress. Selv slipset, som var blått med hvite striper, var mer dempet enn det karakteristisk røde han er kjent for.

USA-ekspert Svein Melby mener at dette var Trumps beste tale hittil. Samtidig var det politiske budskapet som før: Helsereformen må erstattes, muren mot Mexico må bygges, innvandringen må kontrolleres og amerikansk næringsliv beskyttes. Det nye er at Trump lot være å svartmale og i stedet kom med en optimistisk visjon, ifølge Melby, som er forsker ved Institutt for forsvarsstudier.

– I innsettelsestalen var beskrivelsene mørkere. Nå er budskapet at framtiden er trygg hvis vi gjør som jeg sier, sier Melby til NTB.

I en meningsmåling publisert av CNN sier 78 prosent at de reagerte svært eller litt positivt på det de hørte. Flere analytikere peker på at Trump framsto som mer presidentaktig enn tidligere, og at talen trolig bidro til å forsikre hans republikanske partifeller om at han vil føre USA i en mer konservativ retning

– Normal Trump

Ifølge nettstedet Politico var talen oppsiktsvekkende normal og tradisjonell til Trump å være. I likhet med mange av sine forgjengere trakk han linjene tilbake i amerikansk historie for å underbygge sin egen framtidsvisjon.

– Vi skriver et nytt kapittel om amerikansk storhet, en ny bølge av stolthet skyller over landet. Den amerikanske ånden har fått fornyet styrke, og våre allierte vil se at USA igjen er klare til å ta ledelsen, erklærte Trump.

Men eksperter mener likevel at Trumps tale var preget av ideologi – en ideologi som professor i Nord-Amerika-studier ved Uppsala universitet, Dag Blanck, kaller en form for "etnisk nasjonalisme".

– Motstand mot innvandring – det er den ukontrollerte innvandringen som strømmer innover USAs grenser med kriminalitet og narkotika. Frihandelen har skapt masse problemer for USA. Man har spandert masse penger på Midtøsten, men ikke brukt noen penger hjemme. Den retorikken er fortsatt der, og det er interessant, sier Blanck til nyhetsbyrået TT.

Tallanalyse

Det tyske nyhetsbyrået DPA har analysert talen ved hjelp av tall. Ordet "great" i en eller annen form ble brukt 23 ganger, blant annet da Trump nevnte "våre fremragende gruvearbeidere" og "vårt store nasjonale infrastrukturprogram".

Mediene ble kun nevnt én gang, da han sa at ofre for kriminalitet begått av innvandrere er blitt oversett av pressen. Muren mot Mexico ble også kun nevnt én gang, mens innvandring dukket opp elleve ganger. Blant annet tok Trump til orde for å prioritere de best kvalifiserte innvandrerne, slik han mener Canada og Australia gjør.

Også løfter om å styrke forsvaret ble gjentatt, i likhet med løftet om å skjerme amerikansk næringsliv fra konkurranse utenfra.

– Vi må konkurrere på like vilkår. I dag legger mange land på høy toll når vi sender våre produkter dit, mens vi har lite eller ingen toll på import hit.

Lys framtid

Til slutt tegnet Trump et bilde av en rik amerikansk fremtid preget av nye oppdagelser og oppfinnelser. Et USA med arbeid, fred og trygghet, med rom for håp og drømmer.

– Tiden for å tenke smått er over. Tiden for smålig kjekling er bak oss. Jeg ber alle om å bli med meg i å drømme stort og dristig på landets vegne, sa presidenten før han avsluttet med de tradisjonelle ordene: Gud velsigne dere og Gud velsigne De forente stater.

Ifølge Melby reflekterer talen nok en gang at Trump bryter med en lang amerikansk tradisjon der USA forsto seg selv som et land som tok ansvar for verden, ikke minst ved å spre liberale verdier og demokrati.

– Nå er verdiaspektet, som har vært så viktig for USA, borte, sier Melby.

Han er ikke blant dem som tror at Trumps politiske karriere blir kort.

– Det er klokt å ta både politikken hans og Trump på alvor. Han har et annet grunnsyn enn tidligere presidenter, og det må vi ta på alvor. Han kommer til å være en markant skikkelse i amerikansk politikk i flere år framover, sier Melby.

