Trump fordømte hat og ondskap

– Vi har nettopp avsluttet «Black history»-måneden, som minner oss om veien fram til borgerrettigheter og om arbeidet som fortsatt gjenstår. Trusler mot jødiske sentre og vandalismen på jødiske gravlunder, samt skytingen i Kansas minner oss om at vi står samlet mot hat og ondskap, uansett hvilken form den antar, sa president da han begynte sin tale til de to kamrene i Kongressen.

Trump sa at siden USA ble grunnlagt har hver generasjon sendt fakkelen videre til den neste.

– Nå er det vi som bærer den, og vi skal bruke den til å lyse opp verden, sa presidenten, men det tok ikke lang tid før han slo fast – slik han gjorde det under innsettelsen – at USA kommer først.

– Jeg har et budskap om samhold og styrke, og det kommer fra hjertet. Vi skriver et nytt kapittel om amerikansk storhet, en ny bølge av stolthet skyller over landet og ny optimisme gjør at umulige drømmer nå er innen rekkevidde. Den amerikanske ånden har fått fornyet styrke, og våre allierte vil se at USA igjen er klare til å ta ledelsen, var beskjeden som ble tatt imot med applaus i salen.

– Alle – venner og fiender – vil se at USA er stolt, sterkt og fritt.

I de ni årene fram til USAs 250-årsjubileum sier Trump at han ikke vil la de siste tiårenes feil bestemme retningen.

– Vi har latt middelklassen krympe mens vi har eksporter velstanden vår til resten av verden. Vi har lansert store internasjonale prosjekter, men ikke tatt vare på våre egne byer. Vi har beskyttet andre lands grenser, men latt våre egne stå vidåpne.

Og selvfølgelig fikk han også plass til valgkampslagordet sitt og lovet å gjenreise USAs storhet.

