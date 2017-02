Trump fjerner Obamas beskyttelse av vannkilder

Trump uttalte tirsdag formiddag at regelen var et "massivt makttyveri" fra miljødirektoratet EPAs side, som førte til at arbeidsplasser gikk tapt og rammet amerikanske bønder og entreprenører.

Ifølge Trump har det vært motstand mot regelen fra hundrevis av organisasjoner i alle USAs 50 stater, og han kaller den "et av de verste eksemplene på føderal regulering" og en "katastrofe".

Regelen hadde som mål å beskytte mindre elver og våtområder fra byggearbeider og forurensning. Den var en utvidelse av hvilke vann som beskyttes av "Clean Water Act".

Trump lovet å fjerne regelen under valgkampanjen, og republikanerne har vært motstandere av den fra dag én. Demokratene mener den beskytter drikkevannet til millioner av mennesker.

Presidenten omgjorde tidligere i år et vedtak fra Barack Obama som stanset utbyggingen av den omstridte oljerørledningingen Dakota Access ved Lake Oahe i delstaten North Dakota.

