Trump: – Byggingen av muren starter snart

Trumps første tale til Kongressen handlet i stor grad om å bygge opp USA og gjenreise landet til fordums storhet. I noen tilfeller var det snakk om å bygge i høyst konkret forstand, blant annet da han igjen snakket om muren han har lovet å reise langs grensen mot Mexico.

Han snakket om et «lovløst kaos» og ba om at integriteten og lovlig styre gjenreises ved USAs grenser.

– Derfor vil vi snart starte konstruksjonen av en storstilt mur langs grensen i sør, sa presidenten.

– Arbeidet vil starte foran skjema, og når den står ferdig, vil muren være et svært effektivt våpen mot narkotika og kriminalitet.

I åpningen av talen hevdet han at USA i de siste tiårene har beskyttet andre lands grenser men latt sine egne stå vidåpne, og at han ikke ville la tidligere feil bestemme kursen videre for landet.

