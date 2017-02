Trump åpner opp for å gi lovlig opphold til ulovlige innvandrere

Trump kom med signaler om det som vil være en kraftig kursendring da han snakket med nyhetsprogramledere i Det hvite hus tirsdag, skriver New York Times.

– Tiden er inne for en innvandringslov så lenge det er kompromissvilje på begge sider, sa presidenten, ifølge folk som var til stede på tirsdagens møte. Ettersom det var et privat møte og de ikke hadde fullmakt til å snakke offentlig om det, har avisens kilder bedt om å få være anonyme.

Tanken innebærer en klart brudd med den omfattende innsatsen som er satt inn mot innvandrere som ikke har papirene i orden. Dette og en hard holdning som støttes av mange av Trumps kjernevelgere har preget innvandringspolitikken de siste ukene. Presidentens hint om en ny kurs kommer bare timer før han skal tale til Kongressen for første gang. Dette er også nye toner fra en president som gjennom valgkampen og etter at han var valgt gjentatte ganger har tatt til orde for å bygge en grensemur mot Mexico og som nylig ga ordre om på kaste ut alle papirløse som hadde begått forbrytelser – uavhengig av om de var siktet eller dømt – eller hadde forfalsket dokumenter. Så godt som samtlige av de 11 millioner papirløse innvandrerne i USA kunne potensielt blitt rammet.

Trumps visepressesekretær Sarah Huckabee Sanders var ikke til stede på møtet og kunne derfor ikke bekrefte hva som ble sagt der.

– Presidenten har gjort det svært tydelig at innvandringssystemet er ødelagt og trenger omfattende reformer, og han har sagt at han er åpen for å ha samtaler om å drive dette videre, sier hun.

– Akkurat nå er grensekontroll og –sikkerhet samt deportering av kriminelle og å holde landet trygt første prioritet, noe han har gjentatt en rekke ganger. Det har ikke endret seg.

Trumps uttalelse kommer også kort tid før den ventede presidentordren om innreiseforbud, som han har varslet skal erstatte ordren som ble stanset av domstolene sist måned.

