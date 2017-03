To selvmordsangrep rammet Kabul 

Angrepene skjedde onsdag med cirka en halvtimes mellomrom.

I det første angrepet ble en bil med eksplosiver sprengt i lufta av en selvmordsbomber foran Kabuls militærskole vest i byen. 37 personer ble såret.

Det andre angrepet ble utført av en selvmordsbomber til fots. Han sprengte seg selv foran hovedkvarteret til den afghanske etterretningstjenesten, som ligger øst i Kabul. Her ble én person drept og to såret, ifølge innenriksdepartementet.

Taliban har i en Twitter-melding påtatt seg ansvaret for angrepene. Men gruppen hevder at tre mål ble angrepet: Politiet, landets etterretningstjeneste og et rekrutteringskontor for regjeringshæren.

Rett etter eksplosjonene var situasjonen svært uoversiktlig, og afghanske myndigheter beskrev angrepet som "komplekst".

Det ble også meldt om skyting, samtidig som det ble meldt at to angripere hadde trengt seg inn i militærskolen, men dette blir avvist av en talsmann for innenriksdepartementet.

Innbyggere vest i Kabul opplyste at svart røyk steg opp fra militærskolen, og at de kunne høre skyting. Et par timer senere var situasjonen tilsynelatende roligere.

– Vi har ikke hørt skyting på ti minutter, sa Abdul Ghafoor, som bor i området.

