Tibetansk fotballag nektet visum til USA

De 16 kvinnene fikk beskjeden da de kom til USAs ambassade i New Delhi 24. februar, dit de hadde reist for å søke visum for å kunne delta i turneringen i april. Cassie Childers, som er trener og leder organisasjonen Tibet Women’s soccer, sier tjenestemennene på ambassaden ikke så på dokumentene eller ga noen begrunnelse for avslaget.

14 av de 16 kvinnene har indiske ID-kort som utstedes til flyktninger fra Tibet. ID-kortene fungerer som pass, men gir ikke statsborgerskap til innehaveren. De to siste på laget har indiske pass. Fire spillere som bor i Nepal og har nepalske pass, ble intervjuet på ambassaden i Katmandu 4. februar. De har ikke fått svar på søknadene sine.

– Dette er ingen anledning for dem til å hoppe av. De blir kvalme av tanken på å vanære seg selv, laget sitt og landet sitt på den måten. Dette er ikke et anonymt fotballag som kunne la være å komme tilbake uten at noen merket det, sier Childers.

En tjenestemann i det amerikanske utenriksdepartementet kan ikke kommentere enkeltsaker, men sier USA ikke har endret standpunkt og fortsatt regner Tibet som en del av Folkerepublikken Kina.

For to år siden spilte laget en turnering i Tyskland uten problemer. I Dallas var planen at laget skulle lede innmarsjen under åpningen av vårens turnering og deretter spille tre privatkamper mot lag fra Texas. Ifølge Childers ville det være første gang et lag – uavhengig av kjønn – skulle representere Tibet i USA.

–Dette er et historisk arrangement for tibetanere utenfor Tibet og den største muligheten i disse unge kvinnenes liv, sier Childers.

