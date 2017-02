Sturgeon presser på for ny skotsk avstemning

– Å ta til orde for en ny beslutning om uavhengighet er ikke bare legitimt, det er nærmest nødvendig for å gi det skotske folket mulighet til å uttale seg om vår vei fremover, sa Sturgeon, som også er leder for det skotske nasjonalistpartiet, i en tale Edinburgh tirsdag. Hun beskyldte EU-motstandere for å legge opp til «et grovt brudd» på løftene Skottland fikk i forkant av brexitavstemningen i fjor.

I 2014 stemte 55 prosent av skottene for å forbli i Storbritannia. I fjor stemte 62 prosent av dem for fortsatt EU-medlemskap, mens det samlede utfallet av den britiske folkeavstemningen var at 52 prosent vil forlate EU. England og Wales sørget for at flertallet gikk en annen vei enn det skottene ønsket, noe som har utløst en politisk krise.

Sturgeon har foreslått et kompromiss som lar Skottland forbli i EUs indre marked, selv om Storbritannia forlater unionen. Men de skotske konservative, som er alliert med Det konservative partiet som kontrollerer det britiske Parlamentet advarer og sier en separat skotsk EU-avtale vil splitte det britiske markedet, «skade økonomien og redusere veksten i Skottland».

Nasjonalistlederen har gjort det klart at dersom det ikke er mulig å komme fram til en avtale, kan en ny folkeavstemning «være den eneste måten å sørge for at vår stemme blir hørt, våre interesser blir ivaretatt og våre verdier blir opprettholdt».

Skottland må ha godkjennelse fra Parlamentet i London for å kunne holde en bindende folkeavstemning.

