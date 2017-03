Sentrumsparti trekker støtten til Fillon

– UDI trekker midlertidig støtten, og partiledelsen skal møtes neste uke for å bestemme hvorvidt vi skal trekke støtten til Fillon fullt og helt, opplyser UDIs leder Jean-Christophe Lagarde.

Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er siktet for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha lønnet kone og barn for arbeid de angivelig ikke har utført.

