Russisk imperialist avvist av stillehavsnasjon

Forretningsmannen Anton Bakov planla å kjøpe tre øyer for å bygge et feriested og gjenopprette monarkiet som gikk over i historien etter den russiske revolusjonen i 1917. Bakov sier han vil fortsette å jobbe for å realisere prosjektet og besvare avslaget med et nytt forslag. Kiribatis nei er en stor utfordring for monarkisten som per i dag er uten utsikter til å skaffe seg et sårt tiltrengt fysisk territorium å bygge det nye imperiet på.

Regjeringen i stillehavsnasjonen hadde bedt landets kommisjon for utenlandsinvesteringer vurdere forslaget, men fredag fikk altså Bakov et «sjokkerende» brev om at forslaget hans var avvist. Han fikk ingen begrunnelse og sier til nyhetsbyrået DPA at han heller ikke ble invitert til å forhandle eller utdype hva planen hans går ut på.

Bakov er ikke sikker på om han har tilbudt for mye eller for lite penger eller om kiribatierne har latt seg skremme av Romanov-navnet. Han sier han har blitt forelsket i øyfolket og ikke vurderer å investere andre steder.

Kiribati eren liten øystat som består av rundt 30 korallatoller sør i Stillehavet, omtrent så langt unna tsarenes hovedstad St. Petersburg som det er mulig å komme. Landet er ett av verdens fattigste, og kan forsvinne dersom klimaendringen fører til stigende havnivå.

Romanov-dynastiet styrte det russiske tsarriket fram til revolusjonen i 1918. Tsar Nikolaj II og hele familien hans ble skutt og drept av bolsjevikene i Jekaterinburg sommeren 1918. Anton Bakov er formann i det russiske Monarkistpartiet og har tittelen prins og erkekansler for Den keiserlige tronen, en landløs mikronasjon som styres av prins Karl Emich av Leiningen, som gjør krav på tsartronen og titulerer seg Nikolaj III.

(©NTB)