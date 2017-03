Nord-Korea avviser obduksjonsresultat av Kim Jong-uns halvbror

Det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået KCNA omtalte onsdag påstanden om funn av små mengder av den ekstremt dødelige nervegiften som ble funnet på liket som "absurd", og hevder videre at funnet mangler "vitenskapelig nøyaktighet og logisk sammenheng".

KCNA og offentlige tjenestemenn i Nord-Korea gjør også et poeng ut av å omtale den drepte halvbroren til landets leder Kim Jong-un som "Kim Chol, en nordkoreansk statsborger som var utstyrt med et diplomatisk pass".

Dette er for øvrig et navn som Kim Jong-nam tidligere har benyttet på utenlandsreiser. 46-åringen var bosatt i Kina sammen med sin familie.

Meldingen fra KCNA kom onsdag, samme dag som malaysisk påtalemyndighet siktet to kvinner for drap på Kim Jong-nam. De to er siktet for å ha utført drapet ved å påføre ham giften på flyplassen i Kuala Lumpur. Kvinnene har hevdet at de mottok et lite pengebeløp for å delta i det de trodde var et stunt på et realityprogram på TV.

Malaysisk politi fortsetter leting etter flere personer i saken.

(©NTB)