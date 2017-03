May led sitt første brexit-nederlag 

Avstemningen endte 358 mot 256 i favør av å beskytte rettighetene til mer enn 3 millioner EU- og EØS-borgere når Storbritannia forlater EU.

Dette betyr at lovforslaget må tilbake for å drøftes videre i Underhuset, og det utsetter den endelige godkjenningen til kun uker før Mays frist for å starte brexitforhandlingene i slutten av mars.

Parlamentet skulle etter planen stemme over brexit-loven allerede neste uke. Det ville ha gitt May grønt lys til å starte formelle utmeldingsforhandlinger med EU, en prosess som er ventet å vare et par år.

Men Overhusets avstemning kan forsinke prosessen.

Får støtte

Ifølge forslaget, som er lagt fram av opposisjonspartiet Labour, må regjeringen garantere at EU-borgere som er bosatt i Storbritannia, får beholde oppholdstillatelse og rettigheter når de formelle EU-forhandlingene starter.

Forslaget har sterk støtte hos Liberaldemokratene.

– I dag står Liberaldemokratene opp og forsvarer EU-borgere som bor, arbeider og har sitt hjem i Storbritannia, skrev Liberaldemokratenes leder Tim Farron på Twitter før avstemningen.

"Skammelig"

Labours leder i Overhuset, Angela Smith, anklaget tirsdag regjeringen for å gjøre EU-borgere til et forhandlingskort. Hun mener dette er "skammelig", og at det kan ramme både britisk økonomi og viktige samfunnsoppgaver hardt.

Uttalelsen var et svar på et brev til Overhuset fra innenriksminister Amber Rudd, som har bedt Parlamentets øverste kammer om å la være å stemme over endringen. Hun lovet samtidig at Overhuset vil få anledning til å stemme om EU-borgernes rettigheter når regjeringen på et senere tidspunkt legger fram et lovforslag om en ny innvandringspolitikk.

(©NTB)