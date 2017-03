Kvinne døde under demonutdrivelse

Vitnene forteller at 25-åringen ble kledd naken, brent og kastet ned i en kløft. Ifølge tjenestemenn hadde hun brannskader på 80 prosent av kroppen.

Påtalemyndigheten sier en evangelisk pastor og fire andre er pågrepet i saken. Pastoren avviser å ha gjort noe galt og sier til avisen La Prensa at kvinnen falt i bålet uten at noen dyttet henne og at en demon forlot kroppen hennes.

Kvinnens ektemann sier tobarnsmoren ble tatt med inn i en kirke forrige uke etter at medlemmer av menigheten mente hun var besatt og påsto at hun hadde forsøkt å angripe folk med machete.

– Det de har gjort mot oss er utilgivelig. De har drept min kone, moren til mine to små. Hva skal jeg fortelle dem, spør mannen.

Familien bodde i en fattig gruveby rundt 50 mil nordøst for hovedstaden Managua.

Et kirkesamfunn som det er meldt at pastoren tilhørte, nekter i en uttalelse for at han var en av deres ledere.

