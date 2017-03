Kilder: – Irak omfattes ikke av nytt innreiseforbud til USA

At Irak tas inn i varmen, skyldes angivelig påtrykk fra USAs utenriksdepartement og forsvarsdepartementet Pentagon. De har minnet om Iraks avgjørende rolle i kampen mot IS.

Kampen for å gjenerobre IS-kontrollerte Mosul er inne i en avgjørende fase, og Iraks regjeringsstyrker støttes av amerikanske soldater og kampfly.

De seks andre overveiende muslimske landene som ble omfattet av de første forbudet, står også på den nye listen, opplyser kildene til nyhetsbyrået AP. For borgere fra Libya, Somalia, Sudan, Syria, Jemen og Iran blir det igjen svært vanskelig å reise til USA.

Amerikanske menneskerettsadvokater opplyser at de forbereder seg på å hjelpe folk som rammes av den nye presidentordren. I januar oppsto det kaos på en rekke flyplasser da ordningen brått ble innført.

Stanset i rettsvesenet

Trumps opprinnelige innreiseforbud ble stanset i rettsvesenet, og presidenten besluttet etter hvert å ikke anke til høyesterett.

I stedet ba han regjeringen lage en ny versjon av forbudet. Målet er etter alt å dømme å unngå et nytt nederlag i domstolene.

I tillegg til at Iraks angivelig blir fjernet fra forbudslisten, blir et eget punkt om syriske flyktninger tatt bort. De skal nå utestenges i fire måneder, på samme måte som andre flyktninger – og ikke på ubestemt tid.

Regjeringskildene hevder også at et unntak for religiøse minoriteter er tatt ut av den nye presidentordren. Kritikere har kalt unntaket et forsøk på å åpne grensene for kristne, mens muslimer utestenges.

For de seks overveiende muslimske landene skal innreiseforbudet gjelde for tre måneder, på samme måte som sist.

Skarpe reaksjoner

Trumps opprinnelige innreiseforbud utløste skarpe reaksjoner fra flere av landene på listen, og irakiske politikere mente landet burde svare med samme mynt.

De ba regjeringen innføre innreiseforbud for amerikanere. Det kunne blitt et alvorlig problem for landenes militære samarbeid i kampen mot IS.

USAs forsvarsminister Jim Mattis var nylig i Irak for å styrke samarbeidet og drøfte Mosul-offensiven. Han forsikret samtidig at USA ikke vil "ta" Iraks olje, slik Trump flere ganger har tatt til orde for.

Trump-regjeringen mener innreiseforbudet er nødvendig for å redusere faren for terrorangrep. Landene på listen ble også utpekt som en kilde til bekymring av regjeringen til Barack Obama.

Etterretningsfolk i USAs departement for innenlandsk sikkerhet mener imidlertid at det ikke finnes gode grunner til å slå fast at landenes innbyggere utgjør en terrortrussel. Det går fram i et utkast til en analyse som AP har fått tilgang til.

