Juncker tegner opp fem scenarioer for EU 

NTB har fått tilgang til et lekket utkast til Junckers såkalte hvitebok om Europas framtid. Der tegnes det opp fem ulike scenarioer for hvordan EU kan utvikle seg fram mot 2025.

Junckers håp er at dokumentet skal inspirere de gjenværende 27 medlemslandene til å sette i gang en bred diskusjon om veien videre når Storbritannia går ut.

Målet er å fremme "fellesskap og samarbeid", sier EU-kommisjonens pressetalsmann Margaritis Schinas.

– Det er snakk om positive og realistiske alternativer som ikke er gjensidig utelukkende, sier han.

Fem alternativer

De fem scenarioene beskriver ulike ambisjonsnivåer for EU:

* Fortsette som før: Det første scenarioet er at de 27 gjenværende medlemslandene holder kursen. Det krever at EU leverer bedre og unngår å love for mye, advarer Juncker.

* Det indre marked og ingenting annet: Her ser Juncker for seg at EU konsentrerer seg om det økonomiske samarbeidet og nedprioriterer fellesløsninger i saker som innvandring, sikkerhet og forsvar.

* De som vil mer, gjør mer: EU fortsetter i ulike hastigheter, slik at grupper av medlemsland som ønsker å samarbeide mer på bestemte områder, får anledning til det.

* Gjøre mindre mer effektivt: EU strammer inn og konsentrerer seg om et begrenset antall saker som blinkes ut som spesielt viktige.

* Gjøre mye mer sammen: EU setter alle kluter til for en europeisk føderasjon.

Toppmøte i Roma

Kommissærene la siste hånd på den 32 sider lange hviteboka tirsdag kveld. Planen var at den skulle presenteres i EU-parlamentet onsdag klokka 15.

Dokumentet er en del av forberedelsene til det uformelle toppmøtet som EU skal holde i Roma 25. mars for å markere 60-årsdagen til Romatraktaten, som ble starten på Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF).

Stats- og regjeringssjefene i de 27 landene som blir igjen i EU, arbeider parallelt med en egen erklæring om EUs framtid. Den ventes å bli betydelig kortere enn Junckers hvitebok.

Tvil om innsatsviljen

Anonymt har flere EU-diplomater forsøkt å dempe forventningene til hva som kan komme ut av prosessen.

I mange medlemsland er appetitten på ambisiøse nye EU-prosjekter svært mager. EUs budsjetter kan dessuten stå foran dype kutt når Storbritannia trekker seg ut, noe som kan tvinge Brussel inn på en langt mer moderat kurs.

I hviteboka inviterer Juncker nå til en åpen diskusjon som etter planen skal kulminere i en erklæring på EU-toppmøtet i desember i år. Håpet er å få på plass en handlingsplan før neste valg til EU-parlamentet. Det holdes i juni 2019.

