Høyeste inflasjonsvekst i USA siden 2012

Dette er den høyeste årsinflasjonen på over fire år, viser tallene som USAs handelsdepartement la fram onsdag.

Sentralbanken har satt som mål at inflasjonen bør være på 2 prosent. Tallene viser at dette målet er nesten innen rekkevidde, og øker sannsynligheten for at styringsrentene blir hevet i løpet av de nærmeste månedene.

