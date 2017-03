François Fillon varsler uventet uttalelse

Han avlyste uventet et arrangement i siste øyeblikk onsdag morgen, melder Reuters.

Besøket på Salon d'Agriculture i Paris, landets største landbruksmesse, blir sett på som viktig for enhver presidentkandidat som vil ha håp om å vinne et fransk valg.

Pressefolk og hans stab var allerede på plass på messen da meldingen kom om at Fillon likevel ikke dukker opp.

Fillons stab har ikke oppgitt noen begrunnelse for at han i siste øyeblikk avlyste messebesøket. En ny dato er ventet å bli kunngjort senere, heter det i meldingen fra hans stab.

Avisen Journal du Dimanche skriver at Fillon onsdag morgen ble innkalt til dommeravhør for å forklare seg om misbruk av offentlige midler i forbindelse med at hans kone Penelope fikk lønn av ektemannen, flere hundre tusen euro fra statlige midler, gjennom 15 år. Det har ennå ikke kommet klart fram hva slags arbeid hun har utført.